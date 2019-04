Tribunal do Funchal condenou o empresário a pagar a dívida de cerca de 6,6 milhões de euros ao banco público.

Joe Berardo recebeu ordem do Tribunal Judicial do Funchal para pagar a dívida de cerca de 6,6 milhões de euros que tem para com a Caixa Geral de Depósitos (CGD). A sentença do empresário foi decretada a 7 de abril e diz respeito a dois créditos do banco público ao empresário madeirense para pagar juros em atraso dos financiamentos da CGD à Metalgest e à Fundação Berardo



