O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou a reclamação da SAD do Benfica que considerava inconstitucional o facto de o clube, como ofendido, não ter sido ouvido quando o Ministério Público (MP) decidiu suspender provisoriamente vários processos em que Rui Pinto era suspeito. Um desses inquéritos-crime dizia respeito à divulgação no blogue Mercado de Benfica de um ficheiro Excel com dados e passwords de funcionários do clube.