Carlos Alexandre e Joana Marques Vidal marcam presença em seminário sobre Direitos Humanos

O juiz Carlos Alexandre e a ex-procuradora-geral Joana Marques Vidal vão marcar presença no II Encontro Internacional de Solidariedade Intergeracional, que irá decorrer sexta-feira e sábado em Mação. O seminário tem como tema Comportamento de Risco e Direitos Humanos.







No entender da organização, os dois elementos irão dar "um importante contributo" ao debate, por terem "conhecimento e experiência relativamente à temática em questão".O painel de oradores conta ainda com a presença do Juiz Conselheiro Armando Leandro, bem como de vários profissionais da Alemanha, Argélia, Brasil, Cabo Verde, Dinamarca, Espanha, Eslovénia, EUA, França, Itália, Polónia, Sérvia, Uruguai e Portugal.Às 21h15, no Cine-Teatro de Mação, irá ainda decorrer um concerto. Piano a quatro mãos - Duo Preto no Branco é uma obra da autoria de Nuno Félix, Cristina Aleixo e João Graça. Já o encerramento do encontro deverá ficar nas mãos de Manuela Ramalho Eanes.Esta é uma iniciativa da Toxicomanies Europe - Échanges – Études, do projeto Mala da Prevenção e da Câmara Municipal de Mação, que irá decorrer no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira.