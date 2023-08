Procuradora do caso Rui Pinto quis afastar PJ da investigação

No mês passado Rui Pinto foi acusado de mais 377 crimes informáticos. Mas durante essa investigação, a procuradora queixou-se da atuação da Polícia Judiciária (PJ), como a SÁBADO noticiou na altura. Agora, o jornal Público acrescenta que a procuradora pediu mesmo o afastamento desta força policial do caso.







Vera Camacho, a procuradora em causa, terá escrito, em fevereiro, ao diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sugerindo que o Ministério Público passasse a ser coadjuvado por outro órgão de polícia criminal dada a "inação da Polícia Judiciária". Recorde-se que o hacker Rui Pinto está a colaborar com a PJ e que esta força está a usar a informação recolhida por ele quando pirateou clubes de futebol e outras organizações em investigações que já tinha a decorrer ou a abrir novos inquéritos.A procuradora justificou a sua preocupação com ritmo do processo pelo risco de prescrição de alguns crimes menos graves que terão sido cometidos pelo hacker em 2016. Já ao Público, a direção nacional da PJ desmente falta de interesse neste caso. "Importa sublinhar todo o empenho investigatório, o esforço de cooperação policial internacional, a realização de perícias complexas, a descodificação de suportes, a análise e extração de informação, bem como as diferentes iniciativas processuais, por parte da PJ, nos vários processos-crime, contribuindo decisivamente para que as condutas do cidadão Rui Pinto fossem apreciadas pelo sistema de justiça".Rui Pinto está a aguardar a leitura da sentença do caso Football Leaks que chegou a estar prevista para julho, mas que foi adiada devido à amnistia decretada por ocasião da visita do Papa durante a Jornada Mundial da Juventude e da qual pode beneficiar. A leitura ficou marcada para 11 de setembro.