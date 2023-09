Julgamento da SIC contra Cristina Ferreira arranca em novembro

O início do julgamento da ação que a SIC interpôs contra a apresentadora Cristina Ferreira foi remarcado para novembro, de acordo com as novas datas a que a Lusa teve acesso. O início do julgamento esteve previsto para 21 de junho no Tribunal de Sintra, mas no início daquele mês foi adiado.







Cristina Ferreira

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A SIC pede uma indemnização de 12,3 milhões de euros a Cristina Ferreira pela quebra do contrato com a estação do grupo Impresa.A apresentadora será ouvida em 08 de novembro logo ao início da manhã e o presidente executivo (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, ao início da tarde do mesmo dia. Estando agendado para 06 de dezembro as alegações de facto e direito.Em setembro de 2020, a SIC deu entrada com um processo contra a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI, Cristina Ferreira, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.A saída de Cristina Ferreira da SIC foi conhecida em 17 de julho de 2020, altura em que foi anunciado que iria regressar à TVI dali a dois meses como diretora e tornar-se acionista da Media Capital.