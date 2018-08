BE defende “urgência de investir” na ferrovia

A líder do BE, Catarina Martins, defendeu, esta sexta-feira, a "urgência de investir" na ferrovia em Portugal, questionando o Governo sobre os "investimentos e reforços" na CP decididos há um ano e ainda não foram realizados.

"Aquilo que o BE tem vindo a dizer é que urgente investir na CP. É, aliás, para nós difícil de explicar, e eu julgo que é a essa pergunta a que o Governo tem que responder, é como é que depois de há um ano, e nomeadamente no diálogo com os sindicatos, ter sido decidido uma série de investimentos e de reforços, que esses investimentos não tenham existido", apontou Catarina Martins, em Fafe, à margem da inauguração da sede do BE naquele concelho do distrito de Braga.

Para a coordenadora nacional do Bloco, a questão levantada com possíveis atrasos devido ao frete de um comboio pelo PS para o arranque do ano político, marcado para sábado, em Caminha, não "é bem uma questão".