Fogo lavra no Parque Natural e está a preocupar devido à rápida propagação.

Um incêndio está a deflagrar esta sexta-feira no Parque Natural da Serra da Estrela, em Seia, Guarda. O alerta foi dado às 16h13 e no local já estão 300 bombeiros apoiados por 91 veículos. Ao longo da tarde, estiveram também envolvidos nove meios aéreos.



Neste momento, os meios de combate aéreos não podem voar pelo que o incêndio está a ser combatido apenas pelos meios terrestres. De acordo com fonte do Comando Distrital da Guarda, os bombeiros estão ainda a mobilizar mais meios dada a natureza do local.



O fogo está a deflagrar numa zona de mato e está a preocupar devido à rápida propagação.