"A economia social é, acima de tudo, para acabar com algumas desigualdades sociais, e estamos num momento em que se estão a criar muitas desigualdades sociais", começou por dizer o autarca socialista.



António José Matos afirmou que "em Lisboa, com o novo passe social, cada pessoa de Lisboa teve 25 euros que o Governo vai dar", mas "para a Azambuja são quatro euros".



Por isso, o vereador considerou que o concelho da Azambuja está a ser tratado "de forma diferente" e pediu ao Presidente da República, como "guardião da Constituição", para "olhar para este fator, porque senão é uma grande desigualdade social para as pessoas da Azambuja e para o resto do país".



Em resposta, o chefe de Estado considerou que a democracia portuguesa "tem esta grande riqueza da participação", que "tem a vantagem de não se ater aos protocolos".



"Faz parte da vivência democrática o haver, em cada momento, o apelo participativo que se traduz no desabafar em voz alta aquilo que vai no nosso coração e, por isso, ouvi com muito apreço um desabafo", notou Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente assinalou que "é função de cada qual defender a sua terra" e "expor publicamente aquilo que pensa sobre as medidas que vão sendo apresentadas ao país".



"E nada como o período pré-eleitoral para o desabafo ser tentador, quase irresistível", salientou.



"O Presidente da República, com aquela paciência que conhecem e com aquela compreensão e capacidade de fazer pontes entre todos, é o primeiro a gostar de ouvir estes desvios protocolares que fazem parte, não só do seu estilo, mas também dos tempos que vamos vivendo nas democracias um pouco por toda a parte", assinalou.



Os utentes dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa puderam começar esta semana a carregar o cartão Lisboa Viva com os novos passes Navegante Metropolitano ou Municipal, válidos a partir de 01 de abril.



Os novos passes são mensais, válidos durante o primeiro e o último dia de cada mês, e têm duas modalidades: o passe Navegante Metropolitano e o passe Navegante Municipal.



O passe Navegante Metropolitano custa 40 euros e permite viajar em todos os transportes públicos, de uma ponta à outra da Área Metropolitana de Lisboa.



O passe Navegante Municipal existe em 18 versões, um para cada um dos concelhos que integram a AML, permitindo ao utente utilizar todos os transportes públicos de um concelho por 30 euros.



Este passe tem a denominação da área geográfica a que diz respeito, como por exemplo Navegante Lisboa, Navegante Sintra ou Navegante Vila Franca de Xira.

O vereador dos Fundos Comunitários e Desenvolvimento da Câmara Municipal da Azambuja, distrito de Lisboa, aproveitou hoje a presença do Presidente da República no concelho para denunciar as desigualdades de tratamento no que toca aos passes sociais.António José Matos dirigiu-se ao púlpito antes de o Presidente da República discursar no encerramento da jornada nacional de reflexão sobre o tema "A economia social no Portugal 2030", que decorreu na Azambuja, promovida pela Confederação Portuguesa de Economia Social (CPES).