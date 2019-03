Comboios históricos da CP regressam ao Douro e Vouga em junho

As viagens realizam-se todos os sábados e no feriado de 15 de agosto, num total de 23 viagens.



Já o comboio histórico do Vouga vai realizar, entre os dias 29 de junho e 12 de outubro, viagens todos os sábados, num total de 16.



"O comboio histórico do Vouga é uma composição de três carruagens de madeira datadas dos primeiros anos do século XX, rebocada por uma locomotiva diesel de 1964, e vai percorrer a Linha do Vouga, entre Aveiro e Macinhata do Vouga", acrescenta.



A empresa adianta que em 2019 estes programas turísticos apresentam uma redução do número de viagens programadas, uma vez que o ano passado se verificou "uma redução dos níveis de procura destes produtos face ao ano anterior".



"No comboio histórico do Douro viajaram, em 2018, 6.190 clientes, quando em 2017 esse número foi cerca de 10.100 clientes. As receitas obtidas foram da ordem de 51.700 euros em 2017 e 43.100 euros em 2018", refere a empresa.



No comboio histórico do Vouga, em 2018, viajaram 1.630 clientes, enquanto que no ano anterior este número foi de cerca de 2.000 clientes. As receitas obtidas foram da ordem dos 375.000 euros em 2017 e de 234.000 euros em 2018.



"A CP mantém a aposta neste segmento de turismo ferroviário, procurando conjugá-la com a necessária sustentabilidade e equilíbrio económico destes produtos. Os comboios históricos do Douro e Vouga estarão também disponíveis para a realização de circulações especiais, para clientes que estejam interessados na sua contratação", conclui.

A CP - Comboios de Portugal anunciou hoje que os comboios históricos do Douro e do Vouga vão circular entre os meses de junho e outubro, este ano com uma redução na oferta em relação ao ano anterior."A partir de 1 de junho e até 26 de outubro, o comboio histórico do Douro, composto por uma locomotiva a vapor e cinco carruagens históricas de madeira datadas do início do século XX, regressa à paisagem singular do Douro Vinhateiro, reconhecido como Património Mundial pela UNESCO, no habitual percurso entre a Régua e o Tua, com paragem na Vila do Pinhão", refere a CP em comunicado.