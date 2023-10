Ativistas climáticos e cada vez mais radicais

Dia 24 de maio de 2018 era um dia morto no Ministério do Ambiente. Tudo mudou quando o então ministro João Pedro Matos Fernandes reparou que se aglomerava à porta "um conjunto de pessoas distintas". "Lídia Jorge, António-Pedro Vasconcelos… Foi-me dito que vinham por causa da exploração de petróleo no Algarve", lembrou o ex-ministro à SÁBADO. Entre eles estava João Camargo, espécie de líder informal e eminência parda do Climáximo e na altura ainda dirigente do BE (integrava a Mesa Nacional), e Matilde Alvim, então também do mesmo movimento, hoje um dos rostos da Greve Climática Estudantil (GCE) - que não existia na altura. Estavam furiosos pela dispensa de avaliação de impacto ambiental do furo de pesquisa de petróleo, ao largo de Aljezur, mas os ativistas tinham outro objetivo: entregar uma carta a pedir a demissão do então ministro.