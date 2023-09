Cinco ativistas climáticos identificados por pintar de vermelho a fachada da FIL

Um grupo de ativistas climáticos interrompeu hoje o evento "World Aviation Festival", na FIL Lisboa, e pintou a fachada daquele recinto com tinta vermelha, tendo a PSP identificado cinco jovens.





A carregar o vídeo ... Ativistas FIL

Tópicos ativistas clima fachada FIL

Segundo o comunicado da Climáximo, estiveram envolvidos jovens ligados a esta organização e à Scientist Rebellion, que chegaram cerca das 10:00 à FIL, pintaram de vermelho as paredes daquele espaço e exibiram uma faixa com a mensagem "Eles estão a matar-nos".Entretanto, um outro grupo interrompeu uma conferência sobre o futuro da indústria da aviação na qual estavam presentes executivos de diversas companhias aéreas, entre as quais a TAP, acusando-os de serem responsáveis por "milhares de mortes e de despejos provocados pela crise climática todos os anos"."As empresas, os governos e os ultra-ricos estão, deliberadamente, a matar e a despejar dezenas de milhares de pessoas por todo o mundo. Eles sabem o que estão a fazer, e mesmo assim não vão parar de queimar combustíveis fósseis, voar nos seus jatos privados, construir mais hotéis e planear mais aeroportos", afirmou Inês Teles, ativista da Climáximo.A nota divulgada pela Climáximo revelou ainda que cinco ativistas foram identificados no local pela Polícia de Segurança Pública (PSP).Fonte oficial desta força de segurança esclareceu à Lusa que três pessoas foram identificadas no exterior do recinto, após libertarem a tinta vermelha, e outras duas foram identificadas no interior, onde se encontravam com tarjas e um megafone.Após a identificação dos jovens pelas autoridades, o evento prosseguiu.Este incidente surge na sequência de outro registado na terça-feira, no qual ativistas do grupo Greve Climática Estudantil atiraram tinta verde ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, numa conferência da CNN sobre transição energética em que participavam as empresas Galp e EDP.Poucos minutos após o início da conferência, quando o ministro tomou a palavra, os jovens dirigiram-se ao palco e atiraram tinta verde que atingiu Duarte Cordeiro na roupa e na cara, enquanto gritavam frases de contestação ao Governo."O Governo provou que não quer saber da transição climática ao fazer conferências com a EDP e a GALP", "Este vai ser o último inverno de gás", "Não permitimos que vendam o nosso futuro" e "A GALP e a EDP não querem saber da transição justa", foram algumas das frases que os jovens gritaram.Os ativistas foram, entretanto, retirados da sala e a conferência foi interrompida para o ministro trocar de roupa e a sala ser limpa.