Da nova insustentabilidade social 

Todos os dias morrem pessoas. As que conhecemos, as que não sabemos quem são. E, se, de repente, o mundo se transformasse num enorme meme, semelhante ao que criaram com a frase de José Rodrigues dos Santos, a propósito do submergível Titan, em 2023? E se morrermos todos, vítimas da nossa própria falta de inteligência?

Assim vai o mundo, numa insustentabilidade crescente. Os factos são visíveis a olho nú mas escolhemos ignorar, continuando alegremente a usar, a fazer, a acontecer como se tudo fosse infinito e imparável. Só a morte nos pára e, nessa finitude, mesmo que seja do outro, percebemos que o tempo que temos é demasiado valioso para ser desperdiçado. Em quê, perguntarão? Em tudo. Tudo o que não seja a nossa essência, tudo o que não seja essencial, tudo o que vai além do fundamental. Tudo o que nos ensinaram a querer e a comprar, sem pensar, as bugigangas que acumulamos sem noção, e as outras, maiores, que escolhemos, por opção. São demasiados exemplos que de forma simples comprovam como deixámos de ser livres e nós tornámos reféns de algo que nem sabemos identificar.

A inteligência artificial está a tornar-se rapidamente muito inteligente e os principais cientistas ligados a esta área, incluindo os seus criadores, emitiram um alerta sério que me lembrou um filme de ficção. Algures no Planeta Terra, um homem, sozinho, apenas com o seu cão, enfrenta o vazio e a consternação, circulando nas imediações para procurar alguém que, como ele, possa ter sobrevivido. Nós, os outros, fomos vítimas de nós próprios, transformados em zombies que não aguentam a luz do sol. As noites, solitárias, fechado em casa com o cão, lembram-me qual será, de nós, o iluminado que irá sobreviver a isto tudo.

Agora imaginem que a inteligência artificial faz aquilo para que foi programada, pensar, contudo, de forma autónoma, sem nos comunicar. Está a acontecer e pode ser mais rápido e problemático do que possamos, para já, imaginar.

Quando falamos de inteligência artificial, o Chat GPT, Geminic Claude e outras ferramentas, são apenas a face mais popular de uma ferramenta disseminada na maior parte dos processos, sistemas e dispositivos. A ideia de que pode tomar conta do mundo pode parecer cinematográfica mas é cada vez mais real. Contudo, a Apple divulgou um estudo, recente, intitulado “a ilusão do pensamento”, no qual afirma que, afinal, todos este modelos não pensam, apenas memorizam o que, para quem conhece e compreende como estes modelos funcionam, não é notícia mas que pode ser uma informação interessante para quem está a começar a usar modelos de raciocínio lógico porque se, por um lado, estes modelos evoluírem para a utilização de uma linguagem de programação matemática sem tradução para a linguagem que conhecemos e facilmente entendemos, podem ganhar algum tipo de autonomia (afinal, o seu raciocínio automatizado depende de uma estrutura baseada na lógica) por outro, o facto de se basearem na memorização dá-nos alguma vantagem. Excepto, claro, se pensarmos que estamos a perder a nossa memória e capacidade de raciocínio por dependermos, voluntariamente, destes modelos para tarefas tão quotidianas quanto escrever um email. Creio até que não estarão longe os dias em que, como na paródia que a Porta dos Fundos fez, duas pessoas se cruzem na rua e uma delas, em vez de olhar o amigo nos olhos e conversar com ele, esconde-se atrás do seu smartphone, com quem fala, indicando comandos para que a inteligência artificial lhe diga o que responder. Como paródia, é divertido, como potencial realidade, muito triste. É este tipo de insustentabilidade social que queremos, para nós?