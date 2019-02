Pedro Henriques tinha 39 anos e estava desempregado. Em processo de divórcio, deveria apresentar-se no Tribunal de Menores onde iria ser decidida a custódia da filha, de dois anos e meio. Terá matado a sogra e a filha, Lara, no Seixal, antes de se suicidar. Mas o que levou este homem a cometer estes crimes? Testemunhos revelam pormenores sobre as últimas horas de vida destas três pessoas.

Na manhã de segunda-feira, um vizinho de Helena Cabrita, ex-sogra de Pedro Henriques, ouviu a campainha e abriu a porta do prédio onde vive, na Cruz de Pau, no Seixal. Pensava tratar-se de um familiar, contou ao Observador. Depois disse, ouviu "um grito e depois uma pancada seca".

Enquanto entrou em casa de Helena, que morreu com uma facada no pescoço e quatro no peito, o suspeito deixou a filha fechada no carro. Depois, fugiu com a criança – altura em que os vizinhos da avó de Lara decidiram alertar as autoridades.

Horas depois da morte de Helena Cabrita, já na madrugada de terça-feira, Pedro Henriques terá matado a filha. Lara, que tinha passado o fim de semana com o pai, terá sido asfixiada entre as 4h00 e as 5h00 da manhã em Corroios. Depois, o suspeito deixou o carro estacionado perto da estação de Corroios, onde na bagageira estava o corpo da filha. Apanhou um comboio para Lisboa, de onde seguiu até Pombal.