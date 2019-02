A mãe e a filha de Sandra foram assassinadas, entre segunda e terça-feiras, pelo ex-marido. O homem suicidou-se posteriormente.

O Ministério Público do Seixal arquivou a queixa apresentada em 2017 por Sandra Cabrita contra o ex-marido, Pedro Henriques, por "falta de provas". A mãe e a filha de Sandra foram assassinadas, entre segunda e terça-feiras, por Pedro Henriques. O homem suicidou-se posteriormente, deixando uma carta no carro onde foi encontrado o corpo de Lara, de dois anos.

"Na jurisdição criminal foi localizado um inquérito, o qual conheceu despacho de arquivamento", explicou uma fonte do Ministério Público à Rádio Renascença.

Segundo o Diário de Notícias, a Polícia de Segurança Pública definiu a queixa apresentada por Sandra Cabrita como um caso de "violência doméstica" de "risco elevado", que envolvia "violência psicológica e social". O caso seguiu para o Ministério Público e foi arquivado por desistência de Sandra Cabrita. Porém, esse inquérito não remetia para um crime de violência doméstica, mas sim um de coação e ameaça. Ao não ser classificado como crime de violência doméstica, deixou de ser um crime público e a investigação não avançou mais.

Pedro Henriques foi encontrado morto em Castanheira de Pera, Leiria, esta terça-feira, horas depois de ter sido encontrado o corpo da filha. A criança foi encontrada morta dentro da bagageira de um carro perto do restaurante McDonald's em Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal. A Polícia Judiciária já confirmou que a criança apresentava sinais de asfixia.

O homem tinha fugido com a criança na segunda-feira depois de ter morto à facada a sogra de 60 anos em Cruz de Pau, Setúbal.