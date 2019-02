Mais de um ano antes de o seu ex-companheiro matar a sua mãe e filha, de dois anos e meio, Sandra Cabrita foi à PSP queixar-se das ameaças de morte que recebia. Pedro Henriques chegou a desaparecer com a criança.

A 8 de dezembro de 2017, mais de um ano antes de o seu ex-companheiro matar a sua mãe e filha, de dois anos e meio, Sandra Cabrita foi à PSP queixar-se das ameaças de morte que recebia, da pressão psicológica que sentia e dos roubos de era alvo por parte de Pedro Henriques. O caso foi avaliado pelas autoridades e considerado de alto de risco.

Durante cerca de um mês, de acordo com um processo do Tribunal do Seixal avançado pelo Observador, Sandra continuou a relata as ameaças do companheiro. Chegou a mudar a fechadura de casa e contou à polícia sobre as mensagens constantes de Pedro Henriques. Foi questionada sobre se acreditava que o homem seria capaz de matar ou mandar matar. "Sim", respondeu.

Num dos casos relatados pela mulher, a 24 de dezembro de 2017, Pedro Henriques desapareceu com Lara, à altura com um ano e meio, durante 20 minutos. Tinham-se encontrado num centro comercial – porque Sandra "temia pela sua integridade física" e tinha medo que o homem raptasse a criança – para que Pedro pudesse ver a filha antes do Natal. Enquanto fazia um pagamento num multibanco, o homem desapareceu com Lara. Apareceu passado minutos, garantindo que não ia raptar a filha por querer a guarda partilhada. Sandra relatou este acontecimento à PSP, na esquadra, a 9 de janeiro.

O homem queria que Lara ficasse dois dias em cada casa e garantiu que não aceitaria outra proposta. "Eu posso não ficar com a menina, mas vocês também não ficam. Eu mato-vos a todos, a ti e aos teus pais", ameaçou, em resposta à recusa de Sandra em partilhar a guarda da filha.

Apesar da gravidade do caso, este acabou por ser arquivado após Sandra desistir da queixa. Acreditava que o companheiro viria a "ter um comportamento mais correto para consigo" e, a 29 de janeiro de 2017, dirigiu-se à esquadra da PSP para solicitar o arquivamento do caso. O procurador adjunto responsável pelo caso, Joaquim Pedro Lopes Pereira, assinou o despacho de arquivamento, considerando que havia falta de indícios.

Mas esta segunda-feira, 4 de fevereiro, Pedro Henriques confirmou as primeiras suspeitas das autoridades. Matou a ex-sogra à facada e asfixiou a filha, agora com dois anos e meio, antes de se suicidar.

Além do clima de intimidação, as autoridades acreditam agora que Pedro Henriques "pode ter premeditado alguma coisa". Ao Observador, fonte da Polícia Judiciária de Setúbal explicou que a polícia acredita que a caçadeira que o homem usou para se suicidar terá sido escondida por ele na casa dos pais – para que estivesse "disponível" caso precisasse.

A PJ não sabe precisar quando é que o ex-companheiro de Sandra escondeu a arma, mas acredita que poderá ter ocorrido entre outubro e dezembro. Por não ter sido escondida dias antes dos crimes, não indica uma premeditação total. A PJ acredita que tanto a morte da criança como o suicídio poderão ter sido um resultado de uma precipitação "na sequência do esfaqueamento" e do facto de ter percebido que "estava toda a gente à procura dele".