A menina foi encontrada na bagageira do carro, onde estava também uma carta. Suspeito de matar sogra fugiu de comboio para Castanheira de Pêra, onde foi encontrado morto.

Lara passou o fim-de-semana com o pai, Pedro Henriques. Segunda-feira de manhã o progenitor levou-a a casa da sogra para, supostamente a entregar. Quando subiu, o ex-segurança deixou a criança a dormir no carro. Em vez de deixar a criança com a avó, esfaqueou, alegadamente, a sogra.



Terá então pegado no carro e dado voltas pela Margem Sul, com a filha durante todo o dia. No final, terá acabado por asfixiar a menina de dois anos e meio e deixou-a na bagageira do carro. No veículo ficou ainda uma carta endereçada à ex-mulher, a mãe de Lara, onde escrevia que a culpa dos acontecimentos era dela e da sogra.



Avisou o INEM do paradeiro do carro e apanhou o comboio para Castanheira de Pêra, onde acabou por morrer.



