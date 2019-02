O homem foi investigado por coação e ameaça depois de processo movido por ex-mulher. Mas a vítima acabou por deixar cair as queixas.

O homem que é suspeito de ter assassinado a sogra e raptado a filha foi alvo de uma queixa por coação e ameaça. A queixa foi apresentada pela mãe da filha que tinham em conjunto, a sua ex-mulher. No entanto a mulher acabou por desistir do processo.



O Ministério Público confirmou ao jornal Público que "foi localizado um inquérito em que se investigou um crime de coação e ameaça" no Tribunal do Seixal, acrescentando ainda que "o mesmo foi arquivado por desistência de queixa da ofendida".



A PGR confirma ainda que há um processo "a correr termos no Tribunal de Família e Menores, relativo à regulação das responsabilidades parentais", como já havia sido previamente dito. No dia em que Pedro Henriques, de 39 anos, terá raptado a filha e matado a sogra, o casal devia apresentar-se no tribunal para a regulação da guarda da menina de dois anos e meio que foi encontrada morta na bagageira de um carro esta terça-feira.



Ao que apurou aquele jornal diário, o casal não se entendia sobre o tempo que a criança devia passar com cada um dos pais, mas a situação da família não estava assinalada na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.



Foi encontrada morta esta manhã a criança levada pelo pai, no Seixal, depois de este ter morto a sogra. A criança de dois anos e meia estava dentro do porta-bagagens de um carro junto ao McDonald's de Corroios.



O pai da menina, que terá contactado o INEM informando onde estava a menina, apareceu morto umas horas depois.





De acordo com a PSP, as autoridades foram alertadas por moradores do prédio na Rua do Minho para um caso de violência doméstica que terminara com esfaqueamento.

O genro da vítima foi visto a abandonar a casa. Dentro do seu carro, levou a filha de dois anos. A visita à casa da sogra foi com o objetivo de entregar a filha à avó.