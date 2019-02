Faltam peças mas o puzzle foi-se completando nas últimas horas. Pedro Henriques preparou a morte da filha ao pormenor, mas o gatilho terá sido a discussão com o sogro. É depois disso - e antes de matar Helena, na Cruz de Pau - que pedro Henriques se desfaz dos bens pessoais de Lara. Deita a roupa fora, a dela e a sua, deixa tudo num contentor do lixo, não muito longe do local onde fez a primeira vítima.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã