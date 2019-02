As provas foram ignoradas pela Justiça. Mãe e filha de Sandra foram assassinadas pelo ex-marido, Pedro Henriques. O homem suicidou-se posteriormente.

Sandra Cabrita entregou ao tribunal fotografias que provavam que era alvo de maus-tratos há vários meses por parte de Pedro Henriques, o ex-marido que confessou ter assassinado a sogra e a filha esta segunda-feira. O homem suicidou-se posteriormente, deixando uma carta no carro onde foi encontrado o corpo de Lara, de dois anos.



As provas entregues em setembro foram ignoradas pela justiça e, nesse mesmo mês, o Ministério Público pediu um relatório à Segurança Social,avançou o Correio da Manhã, mas não foi aberto nenhum processo crime e não foi declarada a guarda provisória imediata.



De acordo com informação veiculada esta semana, Sandra Cabrita apresentou uma queixa em 2017 contra o ex-marido, tendo esta sido definida como um caso de "violência doméstica" de "risco elevado", que envolvia "violência psicológica e social". Segundo a Rádio Renanscença, o Ministério Público do Seixal arquivou a queixa por "falta de provas".



Pedro Henriques foi encontrado morto em Castanheira de Pera, Leiria, esta terça-feira, horas depois de ter sido encontrado o corpo da filha. A criança foi encontrada morta dentro da bagageira de um carro perto do restaurante McDonald's em Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal. A Polícia Judiciária já confirmou que a criança apresentava sinais de asfixia.



As autoridades, ainda de acordo com o CM, encontraram ben-u-ron no carro onde a criança foi encontrada, o que leva a Polícia Judiciária a suspeitar que estaria adormecida quando o pai matou à facada a sogra de 60 anos em Cruz de Pau, Setúbal. Exames complementares vão confirmar se a criança estaria acordada na altura que foi morta pelo pai.



De acordo com Observatório de Mulheres Assassinadas, em janeiro deste ano morreram nove mulheres vitimadas por violência doméstica. Lara é a única criança vítima deste crime, no decorrer deste ano.