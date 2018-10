Sargento Mário Lage de Carvalho da Polícia Judiciária Militar foi distinguido pela "excelência do seu desempenho profissional, ao longo dos últimos dois anos, nas funções de investigador criminal da Polícia Judiciária Militar".

Seis meses depois da recuperação das armas roubadas em Tancos, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, condecorou um dos principais arguidos do processo, o sargento Mário Lage de Carvalho, da Polícia Judiciária Militar (PJM), pela "excelência do seu desempenho profissional, ao longo dos últimos dois anos, nas funções de investigador criminal da Polícia Judiciária Militar".



O louvor, assinado pelo ministro a 30 de Abril e publicado em Diário da República a 17 de Maio, ao estender a análise da acção do militar aos últimos dois anos, abrange o ‘achamento’ das armas no Cartaxo, embora não o refira especificamente. Mário Lage de Carvalho encontra-se suspenso de funções pelo tribunal de instrução criminal.



A proposta do louvor partiu do então director-geral da PJM (hoje em prisão preventiva), Luís Augusto Vieira, e traduziu-se na condecoração com atribuição de uma medalha da defesa nacional, de 4ªclasse, ao 1ºsargento Mário Paulo Lage de Carvalho, oriundo da GNR mas que se encontrava em funções na PJM.



"Enquanto investigador deste Corpo Superior de Polícia, revelou uma solidez de conhecimentos de natureza técnico-profissional na realização das acções e diligências de prevenção e investigação criminal, visando sempre um caminho de modernidade e de permanente adaptação aos actuais desafios que se colocam à investigação criminal, relevando-se o seu carácter de abnegação e empenho pessoal perante as mais diversas situações advenientes do desempenho da actividade de investigador criminal", escreve o ministro na proposta por si subscrita.



Sargento é um exemplo "a cumprir o código de Processo Penal"

Mais: Mário Lage de Carvalho é elogiado por ter demonstrado "grande disponibilidade para coadjuvar o Oficial Investigador Chefe de Equipa [Vasco Brazão no processo dos comandos e de Tancos, também arguido no caso de Tancos], conferindo o tratamento pronto e adequado a todas as diligências processuais necessárias à atempada e correcta apresentação dos mais diversos inquéritos crime às devidas instâncias, traduzindo-se tal desempenho numa imagem de eficiência e idoneidade, não só do próprio, como também da instituição que, com brio e dignidade, agora serve".



Azeredo Lopes não poupa nos adjectivos. Em Abril de 2017 já o ministro, que é a tutela directa da PJM, e o Estado-Maior do Exército, sabiam como tinham sido recuperadas as armas. Resta saber se sabiam apenas o que era público ou alguma coisa mais. O louvor pressupõe uma adesão total à acção, aos métodos e aos resultados da PJM e dos militares que a dirigiam.



O ministro chega a escrever que, "instado a dar resposta às mais singulares pendências processuais, nomeadamente em prol do inerente e necessário cumprimento do Código de Processo Penal, e demais matérias legais, actuou sempre com perspicácia, ponderação e inteligência, fazendo uso da sua vasta experiência e dos seus elevados conhecimentos provindos da sua sólida formação académica, o que, aliado à sua vasta formação profissional o credenciam perante as mais diversas instituições".



Mário Lage de Carvalho é um dos operacionais da PJM apanhado nas escutas do processo. Numa delas, revelada pelo Correio da Manhã na edição de domingo passado, o inspector da PJM aparece a fazer alusões a um "pacto" e à necessidade de "combinar versões" em conversa com o major e inspector Roberto Pinto da Costa.



"Militar de primorosa correcção"

Mário Lage de Carvalho é, portanto, aos olhos do ministro e da instituição, um militar "de primorosa correcção e educação, possuidor de elevados dotes de carácter, excepcionais qualidades e virtudes militares, espírito de missão, lealdade e espírito de sacrifício, que sempre demonstrou, no âmbito das suas funções de investigador criminal, tendo granjeado naturalmente a estima e respeito dos seus pares, de superiores e inferiores hierárquicos, tanto a nível técnico-profissional como pessoal".



Todas as qualidades enumeradas no louvor, traduziram-se no "excelente trabalho desenvolvido no âmbito técnico-profissional, revelando elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais" do sargento Mário Lage de Carvalho, que contribuiu "significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Polícia Judiciária Militar e consequentemente do Ministério da Defesa Nacional".



O louvor e condecoração constituem a portaria 298/2018, que foi publicada no Diário da República 95/2018 II Série. Mário Lage de Carvalho é apanhado nas escutas telefónicas da investigação realizada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público sobre a recuperação das armas, a 18 de Outubro de 2017, e que culminaram na detenção de oito pessoas, nomeadamente quatro militares da PJM e três elementos da GNR, para lá de João Paulino, o ex-fuzileiro suspeito de ser o autor do furto das armas.



Nas escutas incluídas no despacho de indiciação, reveladas pelo Correio da Manhã, Lage de Carvalho aparece a fazer referências à necessidade de os militares envolvidos na recuperação das armas "combinarem versões" e fazerem "um pacto". O sargento também é o autor de um documento em que relata, em Janeiro deste ano, a forma como descobriu uma operação de vigilância da PJ civil. Diz ter surpreendido os inspectores da PJ, em Mem Martins, junto a uma viatura da PJM. Segundo escreve, os inspectores da PJ estavam numa carrinha estacionada na proximidade do carro da PJM e afirma ter suspeitado que se tratava de ladrões, gritando "Polícia, polícia!". Os inspectores da PJ terão reagindo dizendo: " Nós também somos polícias, não faças barulho!". Descreve a recusa dos homens da PJ em dizer-lhe o que estavam ali a fazer, sublinhando o risco potencial de ter havido uma tragédia já que todos estavam armados.



O juiz de instrução que aplicou as medidas de coacção aos arguidos não escondeu que considerou a recuperação das armas uma farsa e que dificilmente ela aconteceria sem a cumplicidade da hierarquia do Exército. O juiz aponta mesmo uma escuta em que o director-geral da PJM, o coronel Luís Vieira, conversa com o major Vasco Brazão, e ambos mostram preocupação com a investigação da PJ mas, sobretudo, Vieira cita uma conversa com o ‘vice’ do Chefe do Estado-Maior do Exército, Fernando Serafino, em que este terá dito que o pior seria as armas aparecerem "com a bandeira da PJ por cima".



O general Fernando Serafino é visto nos meios militares como o sucessor do general Rovisco Duarte, actual Chefe de Estado-Maior do Exército, cuja comissão termina em Abril do ano que vem, e foi condecorado em Julho passado por Marcelo revelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem de Aviz.