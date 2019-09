Portugal na Greve Climática Global com dezenas de iniciativas em 30 localidades

Escolas de todo o país vão associar-se à Greve Climática Global na sexta-feira, com manifestações marcadas para cerca de 30 localidades portuguesas, à semelhança do que acontecerá em 170 países.O apelo dos jovens para uma greve geral, envolvendo todos os setores da sociedade, foi aceite por três organizações sindicais, que entregaram pré-avisos de greve: a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), o Sindicato de Todos os Professores (STOP) e o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social (STSSSS).Outras estruturas sindicais não entregaram pré-aviso de greve, mas contactaram os jovens para manifestar apoio e estão a divulgar o manifesto com os motivos do protesto, disseram à agência Lusa fontes da organização.Milhões de pessoas têm saído à rua um pouco por todo o mundo para protestarem contra a inação dos políticos em questões ambientais e para exigir medidas em defesa do planeta, face às alterações climáticas, na sequência do movimento iniciado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg."A nível nacional também está a crescer e esperamos uma onda ainda maior de mobilizações e protestos", disse à Lusa Alice Gato, atualmente a frequentar o ensino superior.Em algumas faculdades haverá piquetes de greve logo pela manhã, como é o caso da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, com apelos aos alunos para não irem às aulas.Nas escolas básicas e secundárias, os alunos estão também a mobilizar-se.As manifestações foram convocadas para o período da tarde para que possa participar um maior número de pessoas.Em Lisboa, a concentração está marcada para o Cais do Sodré, às 15:00, de onde os manifestantes desfilarão para o Rossio.Em Sines, a manifestação está agendada para as 17:00, no Jardim das Descobertas. A mesma hora escolhida para a mobilização em Coimbra, do Largo D. Dinis para a Câmara Municipal.Esta foi também a hora escolhida para uma vigília pelo Sado, em Setúbal, na Praça do Bocage.Da Escola Secundária de Serpa, no distrito de Beja, ao Instituto Superior Técnico, em Lisboa, os jovens mobilizam-se pelo clima.Ao longo da semana decorreram iniciativas associadas ao tema um pouco por todo o país, desde palestras, a sessões de cinema, exposições, vigílias, e outros eventos de caráter simbólico, como o que está previsto para Tomar na sexta-feira, onde dezenas de funcionários do município e outros cidadãos vão limpar vários espaços da cidade.Viana do Castelo, Aveiro, Braga, Vila Pouca de Aguiar, Castro Verde, Sines, Chaves, Coimbra, Porto, Guarda, Guimarães, Lagos e Leiria estão entre as localidades que aderiram.