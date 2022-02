António Filipe diz que dificilmente PCP voltará a ter a influência que já teve

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O deputado comunista António Filipe não conseguiu ser eleito nas últimas legislativas e vai abandonar o Parlamento. Em entrevista do Diário de Notícias reconhece que dificilmente o PArtido COmunista vai voltar a ter o papel de destaque na sociedade portuguesa que já teve.







António Filipe ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"No tempo que vivemos, não é expectável que o Partido Comunista em Portugal, como noutros países, possa ter a influência política e social que já teve nos anos 70 e que o fez crescer até aos 200 mil militantes", avaliou o histórico comunista. Entre as razões para esta diminuição de militantes e eleitores, António Filipe elenca a redução dos assalariados agrícolas e a erradicação das cinturas industriais. "Hoje temos muito poucos assalariados agrícolas. Aliás, o assalariado agrícola começa, cada vez mais, a ser mão de obra imigrante. E assistimos a um processo de desindustrialização do país", lembra.António Filipe refere ainda que a queda da União Soviética na década de 90 marcou um momento em que muitas pessoas deixaram de ter uma referência para o comunismo, mesmo em Portugal. "Houve um processo histórico que não foi favorável à causa comunista e não ignoramos o que foi a desagregação da União Soviética e o que isso significou para muitas pessoas. Significou uma perda de referência e deixaram de acreditar nessa possibilidade, tendo em conta que foi um processo histórico em que tinham depositado muitas esperanças e as sentiram, de certa forma, goradas com o fim da União Soviética. Teve uma influência enorme, muitas pessoas deixaram de ser comunistas e isso refletiu-se, obviamente, na influência social e política", disse ao DN.