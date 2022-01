MPT: 'Somos totalmente contra o financiamento público dos partidos políticos'

Além da extinção do financiamento público dos partidos, o MPT quer avançar com os Censos à comunidade portuguesa na diáspora. Recusaria quaisquer coligações com os partidos da esquerda, que considera terem provocado a crise política.

Censos à diáspora, uma Provedoria do Ambiente e a extinção do financiamento público dos partidos são algumas das propostas que o Partido da Terra - MPT assinala como inovadoras no seu programa. O líder Pedro Soares Pimenta garante ainda que o MPT não se coligaria com "partidos que consideramos estarem na base do problema que nos levou à atual crise política": "Acreditamos que todos os partidos com assento parlamentar tomaram a democracia portuguesa refém dos seus próprios interesses particulares."



O MPT não se enquadra numa separação ideológica redutora de "Esquerda/Direita" e tudo fará na Assembleia da República para centrar o seu combate político, durante a legislatura 2022-2026, na defesa dos valores da ecologia e do humanismo para que Portugal possa, finalmente, entrar num ciclo virtuoso de progresso social e ecológico. Para tanto, o Partido da Terra apresenta-se nestas eleições com algumas propostas que consideramos inovadoras e que mais nenhum outro partido se lembrou de apresentar aos portugueses. Uma delas, porque nenhum dos outros partidos se lembrou uma única vez dos nossos concidadãos na diáspora, é a que pretende levar a cabo um Censos à comunidade portuguesa na diáspora. No MPT acreditamos que já é mais que tempo de sabermos quantos somos, onde estamos e que necessidades temos.Outra proposta que acreditamos ser única é a que pretende revogar o artigo 14ª da Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade) que estabelece, para efeitos do estabelecimento da nacionalidade, que "só a filiação estabelecida durante a menoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade". No MPT entendemos que este preceito é altamente injusto, gerador de desigualdades, discriminatório e contrário à Constituição da República Portuguesa.