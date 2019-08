Este Primeiro-Ministro não é digno do cargo que ocupa. Espera-se muito mais de alguém que lidera o governo de um país democrático como Portugal", lê-se na mensagem, onde volta a fazer fortes críticas: "De António Costa já não esperava muito, mas isto está ao nível de uma reação de Trump, Bolsonaro ou até mesmo de Eduardo Cabrita."



O deputado do PSD Duarte Marques não poupou o primeiro-ministro, António Costa, de violentas críticas em duas publicações no Facebook feitas esta segunda-feira. Numa primeira, apelidou o líder do Executivo de besta - post que apagou pouco depois-; noutra, comparou o chefe do Governo aos presidentes dos EUA e do Brasil, Donald Trump e Jair Bolsonaro, respetivamente."Este Primeiro-Ministro não é digno do cargo que ocupa. Esta é a reacção de uma besta, não de um líder de Governo", escreveu Duarte Marques, referindo-se às declarações de António Costa sobre a greve de motoristas que começou na segunda-feira, sobretudo quando acusou o líder do PSD, Rui Rio, de ter estado "de férias".Esta primeira publicação, foi apagada mas outros utilizadores da referida rede social conseguiram capturá-la e acabaram por a continuar a difundir. Ao Observador, o deputado social-democrata disse que apagou "de imediato" o texto mas não quis comentar a sua própria publicação. Defendeu que não queria "desviar as atenções" das declarações de Rui Rio sobre a paralisação.Mais tarde, Duarte Marques fez outra publicação. "