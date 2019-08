O Governo desmente ter nomeado esta sexta-feira, 16 de agosto, um mediador para ajudar a dirimir o diferendo entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas ( SNMMP ) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários e de Mercadorias (ANTRAM), sabe o Negócios.O desmentido surge pouco depois de o SNMMP ter anunciado, em comunicado enviado às redações, "que face à nomeação, hoje, de um mediador da Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) para dar início às negociações com a ANTRAM, entendeu que estão criadas as condições necessárias para todas as partes se sentarem à mesa". O único sindicato ainda em greve - o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) desconvocou a greve na noite de quinta-feira - acrescentava que iria decretar a "suspensão temporária da greve a partir da hora de início da reunião a ser convocada pelo Governo", notando que tal suspensão terá efeitos até ao Plenário Nacional de Motoristas de Cargas Perigosas previsto para o próximo domingo.Uma vez que a suspensão temporária da greve está condicionada à marcação de uma reunião por parte do Governo, e tendo em conta que, até ao momento, nenhum encontro foi ainda formalmente agendado, tal significa que a greve do SNMMP permanece em curso.A vontade de abrir uma via negocial intermediada com a ANTRAM contrasta com a declaração feita esta manhã pelo líder do SNMMP, com Francisco São Bento a garantir estar disponível para prosseguir a greve "por um mês, seis meses, um ano", assegurando que os grevistas permaneciam "duros como o aço".Esta quinta-feira, por volta da hora de almoço, o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, adiantou que o Executivo socialista iria nomear "de imediato" um mediador para entrar em contacto com a ANTRAM a fim de tornar possível uma negociação envolvendo todas as partes: representantes dos motoristas, patrões e Governo.Sublinhando que a lei prevê um prazo de 10 dias para efetivar a nomeação de um mediador, Cabrita garantiu que acionaria com "toda a celeridade" o mecanismo que permite ao Governo assumir uma posição de mediação, assegurando ainda que poderia nomear essa figura já esta sexta-feira para que a ANTRAM pudesse ser contactada ainda hoje. Este instrumento de mediação previsto na lei já havia sido proposto pelo Governo há cerca de semana e meia, mas foi prontamente rejeitado pelos grevistas.Todavia, perante a recusa da ANTRAM em negociar enquanto a greve não fosse desconvocada e a insistência do SNMMP em manter a greve até estarem reunidas as condições para um acordo, o mesmo Miguel Cabrita veio anunciar ao início da noite de ontem que o processo de mediação havia acabado antes mesmo de produzir quaisquer efeitos."É claro, talvez sem surpresa tendo em conta as posições reiteradas nos últimos dias, que não é viável fazer um processo de mediação com seriedade e com possibilidade de êxito. Este processo de mediação termina no sentido em que não há viabilidade para que possa avançar", declarou.