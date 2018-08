O ministro da Educação anuncia que tudo está preparado para que o ano lectivo comece com "normalidade e tranquilidade". Fenprof e CDS afirmam que dificilmente o ano escolar irá iniciar de forma pacífica.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garante que tudo está preparado para que o ano lectivo comece com "normalidade e tranquilidade". Mas esta opinião não é unânime e tanto a oposição como o maior sindicato nacional de professores mostram grandes preocupações com o início do ano escolar.



"Em 2016, 2017 - e acreditamos que também em 2018 - começámos com normalidade e tranquilidade os anos lectivos e em Setembro", afirmou o socialista encarregue pela pasta da Educação, durante a sessão que encerrou o dia no Summer CEmp 2018 .



O ministro da Educação recordou que "há pouco tempo tivemos anos letivos que se iniciaram em Outubro e Novembro" e que isso não acontece desde 2016, ano em que o actual governo socialista teve o seu primeiro início do ano lectivo, já com Brandão Rodrigues como ministro.



"Nós pudemos, pelo menos nestes últimos dois anos, começar exactamente onde queríamos e agora estão criadas todas as condições para que o ano escolar possa começar a tempo e possamos fazer todo o trabalho de educação para a cidadania e inclusiva" ressalvou o ministro, citado pela TSF.



Já o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, disse esta quinta-feira duvidar que esteja tudo preparado para uma abertura sem problemas do ano escolar e lectivo, considerando que o ministro da Educação "tem uma visão idílica quando diz que vai decorrer com "normalidade". Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da Fenprof afirmou: "não basta abrir as portas das escolas, mas sim saber em que condições vão abrir".



"Estamos a um dia útil do começo do ano escolar, altura de apresentação dos professores, alunos, reuniões, etc. A apresentação de alunos deverá ser em meados de Setembro. Se perguntarmos se as portas das escolas vão abrir na segunda-feira é muito simples: vai lá alguém e abre a porta, o problema está em que condições", continuou.



Mário Nogueira lembra que este ano ainda não foram colocados 20 mil professores da mobilidade interna, que no ano passado deu muita confusão e contestação, e a nível do pessoal não docente, as escolas continuam a ter um défice de assistentes operacionais.





Também a oposição, neste caso, o CDS, se mostrou preocupado com o início das aulas. Assunção Cristas previu esta quarta-feira que o próximo ano lectivo "vai ser muito complicado", e acusou o Governo de "criar problemas" e de não estar a "trabalhar bem" as questões relacionadas com os professores.



"Acho que vai ser um ano muito complicado. Vamos acompanhar, vamos fazendo perguntas, mas eu creio que o Governo tem que estar muito focado em resolver problemas que ele próprio criou", afirmou Assunção Cristas, citada pela agência Lusa.



Também como mãe, a líder do CDS-PP mostrou-se preocupada. "Eu na qualidade de mãe também partilho das preocupações, por exemplo, de ainda não ter os vouchers para poder encomendar os livros dos meus filhos, como tantos portugueses que estão nessa situação", referiu a líder centrista.