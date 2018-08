Estudo de mercado indica que, em média, as famílias gastam 487 euros, ou seja, mais 22% do que no ano passado.

As famílias portuguesas contam gastar, para o ano lectivo de 2018-19, uma média de 487 euros em material escolar, o que representa mais 88 euros do que no ano passado. Segundo um inquérito do Observador Cetelem, empresa de crédito pessoal, os gastos com livros, mochilas e cadernos para o próximo ano lectivo serão superiores em 22% do que o ano passado e mais 7% do que há dois anos.

Em 2017, os dados de um inquérito desta mesma entidade revelavam que as famílias deveriam gastar, em média, 399 euros com o regresso às aulas, e, em 2016, uma média de 455 euros.

O estudo teve como amostra 600 pessoas. Este ano, os inquiridos admitem chegar a gastar até 500 euros e para 7% as despesas escolares ultrapassarão os 750 euros.

No ano lectivo de 2017-2018, os manuais escolares foram gratuitos para os alunos do 1º ciclo das escolas públicas. Este ano, 2018-19, este material será gratuito até aos alunos do 6º ano de escolaridade. Em 2019-20, o programa de gratuitidade será estendido aos níveis do ensino público, até ao 12º ano.