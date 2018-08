A entrega de manuais escolares da plataforma Mega, que disponibiliza manuais escolares novos e usados para 500 mil alunos, está atrasada por questões burocráticas: a necessidade confirmação dos números de contribuintes dos encarregados de educação pelas escolas e o elevado número de alunos inscritos na plataforma. Desta forma, muitos vouchers ainda não foram a atribuídos aos alunos abrangidos pela plataforma.



Desde o passado dia 1 de Agosto, as escolas portuguesas têm estado a contactar milhares de pais para confirmar o número de contribuinte na plataforma Mega, cuja inscrição é obrigatória para obter os vouchers dos livros gratuitos e para haver a dupla confirmação necessária dos números de contribuintes dos encarregados de educação. As chamadas são tantas que há escolas, como o agrupamento Dr. Costa Matos em Gaia, onde a direcção escolar viu-se obrigada a contratar assistentes operacionais para ligar aos pais e para não sobrecarregar as secretárias que nesta altura estão ocupadas a tratar das transferências e das turmas, segundo conta Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamento e Escolas Públicas, ao Jornal de Notícias.

Muitos pais estão também de férias nesta altura, o que está a complicar o processo e a levar ao atraso da atribuição dos vouchers. Outra questão está relacionada com a demora em inserir os dados de todos os alunos.

"É natural, com os atrasos provocados pelas avaliações e renovações de matrículas", justifica ao mesmo jornal Rui Martins, presidente da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação. "Fiz a inscrição logo no dia 1 e minha filha não fazia parte do agregado familiar. Isto porque ainda não tinha sido efectivada a sua transferência de escola", explica.

Segundo o Ministério da Educação, 335 mil alunos já estão inscritos na plataforma Mega – 67% dos estudantes abrangidos - e já há vouchers a serem usados nas livrarias. "A plataforma Mega está a funcionar como previsto", assevera a tutela, nos dez dias de funcionamento do mecanismo.