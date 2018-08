Os pais portugueses podem gastar em média mais de 100 euros nos manuais dos filhos, valor que depende do ano de escolaridade que a criança frequenta. O problema aumenta quando há duas ou mais crianças no mesmo agregado familiar em idade escolar. Assim, os municípios estão a tentar aliviar a factura desta despesa no regresso às aulas, disponibilizando manuais gratuitos ao 1.º e 2.º ciclos.

Para o ano lectivo 2018/2019, segundo o Jornal de Notícias, pelo menos 126 Câmaras Municipais vão complementar a oferta dos manuais pelo Ministério da Educação. No início do próximo ano lectivo, cerca de 255 mil alunos contarão com este apoio suplementar – que vai custar mais de 18 milhões de euros aos cofres das Câmaras .

Alunos do 1.º e 2.º ciclos

Os manuais escolares vão ser gratuitos para todos os alunos do 1.º ao 6.º ano que frequentem escolas públicas em todo o País. No entanto, depende de cada agrupamento escolar escolher a forma como adquire e distribui estes manuais após a transferência de verbas do Ministério da Educação. Ou seja, as escolas podem escolher distribuir directamente os manuais aos encarregados de educação na própria escola ou adoptar a modalidade de distribuição de vouchers, para utilizar numa livraria.

Estas modalidades acontecem ao abrigo da plataforma MEGA – Manuais Escolares Gratuitos, onde os encarregados de educação se devem inscrever, a partir desta quarta-feira, 1 de Agosto. O registo faz-se no próprio site ou através da aplicação para telemóveis, a Edu Rede Escolar.

Para perceber em que modalidade funciona a escola do seu educando deve contactar directamente os serviços escolares de cada agrupamento.









Os manuais ficam na posse do aluno?

Com o objectivo de voltar a reutilizar os livros, os manuais escolares devem ser devolvidos às escolas no final do ano lectivo. A ideia é que os encarregados de educação vejam esta iniciativa como um "empréstimo" de manuais. É importante sensibilizar as crianças para que não risquem, nem danifiquem os materiais emprestados.

Os encarregados de educação terão assim que assinar um documento em como receberam os livros, comprometendo-se a devolvê-los em bom estado.

Há alguma ajuda para alunos do 3.º ciclo e secundário?

Sim, mas apenas em Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai disponibilizar manuais escolares gratuitos a todos os alunos do 1.º ao 12.º ano que frequentem escolas públicas da área. "A Câmara Municipal de Lisboa garante a gratuitidade dos manuais do 3.º ciclo e Secundário e o Ministério da Educação complementa com a oferta dos manuais do 1º e do 2º ciclo", escreve a CML na página de Internet.

Para pedir os manuais, os encarregados devem proceder da mesma forma que os alunos do 1.º e 2.º ciclos – através da plataforma MEGA ou da aplicação Edu Rede Escolar.





Apoios adicionais

Além da Câmara Municipal de Lisboa, algumas juntas de freguesia vão também ajudar os encarregados a obter manuais escolares gratuitos.

É o caso da Junta de Freguesia do Areeiro que cede aos alunos, residentes na área e que frequentem o ensino público, um kit de material escolar essencial – que inclui cadernos, lápis, esferográficas, estojo, régua, canetas de feltro e lápis de cor.



São várias as juntas, Câmaras, escolas públicas e colégios que promovem a reutilização de livros escolares usados, principalmente para os mais carenciados. O melhor é informar-se directamente com cada agrupamento.



No entanto, e caso não encontre outra solução, pode sempre arranjar formas de poupar. O Reutilizar é um movimento que pretende tornar a reutilização de livros escolares uma prática em Portugal. Quem tiver livros usados, que já não pretenda utilizar, deve doá-los. Quem depois precisar desses manuais dirige-se a um banco de livros escolares e pede aqueles que precisa. O site disponibiliza a localização dos bancos existentes.



Já o Sitio da Troca funciona de forma diferente. Neste caso, os manuais escolares usados são vendidos e comprados, em vez de ser utilizada a politica de doação e levantamento gratuito. Não obstante, é sempre uma opção mais barata que a compra de manuais em livrarias.



O site Manuais Usados funciona de forma semelhante, permitindo comprar, vender ou até trocar manuais escolares.





