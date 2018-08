O número de inspectores da Inspecção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) diminuiu 41,4%, entre 2001 e 2017, osegundo o jornal Público.

O número de funcionários activos passou de 304 para 179. O Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino (SIEE) disse que o trabalho dos inspectores não reduziu na mesma proporção. Em Abril, alertou também para a necessidade de um reforço "num futuro próximo". Outro dado que é relevante é a idade média dos inspectores estar acima dos 55 anos.

A elevada média de idade dos inspectores também gera preocupação. Em Março, 40 funcionários tinham entre 60 e 64 anos e 12 tinham entre 65 e 69. Em declarações ao jornal, O Ministério da Educação (ME) disse que o concurso para a contratação de 30 novos inspectores, previsto há vários anos, deverá começar entre Setembro e Outubro.

Em Julho, no seguimento da greve dos professores às avaliações, o Ministério da Educação avisou os inspectores para garantir que a avaliação dos alunos era concluída. O SIEE divulgou uma carta aberta ao Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues, em que afirma que os inspectores se recusam a "ser usados como polícia do Ministério da Educação".

Marisa Jacinto Nunes, presidente deste sindicato, acrescenta que "os responsáveis pelo ministério têm dito que o IGEC deve ter um papel cada vez maior de apoio às escolas. Mas depois sugerem que estas situações em que, quando eles próprios necessitam, enviam os inspectores às escolas."

Na carta também é denunciada também a "falta de condições de trabalho", afirmando que os inspectores têm de colocar os próprios carros, telemóveis e computadores ao serviço da IGEC. Em adição, o reembolso das despesas em deslocações em serviço não cobre o gasto, e o tempo de viagem não é contabilizada para as horas de trabalho.

A IGEC tem um orçamento de cerca de 15 milhões de euros e actua em 8489 instituições. 5727 no ensino não superior público, 2572 no ensino privado, 175 institutos públicos do ensino superior e mais 15 outras estruturas da ciência e educação.

Marisa Nunes é inspectora há quase 20 anos e faz um balanço positivo da sua experiência profissional. Mas alerta para a urgência de tornar esta profissão atractiva: "Senão corremos o risco de, num futuro próximo, nenhum docente experiente e com um currículo necessário querer ingressar nela".