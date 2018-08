O Estado português contratou três helicópteros Kamov por cerca de 3,6 milhões de euros, para integrar o dispositivo de combate aos incêndios, a uma empresa moldava que não tem autorização para voar no espaço europeu. Estão a operar em Portugal devido a uma autorização especial, avança esta quinta-feira o Jornal de Notícias, que refere ainda que a empresa chegou a estar nove anos na lista negra da União Europeia (UE).

Após estar dez anos sem poder operar na Moldávia, a Pecotox Air obteve uma "autorização temporária" para trazer as aeronaves para Portugal. Os Kamov chegaram da Bulgária no início de Julho a pedido da HeliPortugal. Ficarão no país até 31 de Outubro.

"A Pecotox não possui actualmente uma autorização de TCO [sigla para operadores de países terceiros]" para operar no espaço aéreo europeu, explicou ao jornal Ula Loew, porta-voz da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).

"Em 2014, a UE introduziu um regime de autorização TCO para quem pretende voar na União Europeia e conferiu à EASA o mandato para emitir essas autorizações", disse o responsável, reforçando que por não deter o certificado a "Pecotox não pode actualmente voar para a UE sob a sua responsabilidade ou ter as suas aeronaves utilizadas em voos na UE".

Devido a uma divergência entre a Protecção Civil e a empresa Everjets, que colocou outros três Kamov fechados num hangar em Ponte de Sor, o secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, assumiu com a HeliPortugal as negociações para garantir as três aeronaves – que o Dispositivo de Especial de Combate a Incêndios Rurais (DCIR) necessita.

Apesar de se encontrar numa disputa judicial devido a incumprimentos contratuais relativos aos Kamov do Estado, a HeliPortugal recorreu à Pecotox para compensar a ausência dos três helicópteros. No entanto, faltou a autorização, o que fez com que a empresa fizesse um pedido especial à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), pedindo uma autorização especial para autorizar o voo dos Kamov. "A Pecotox, a operadora dos Kamov, tem uma ‘Autorização para o exercício temporário da actividade de trabalho aéreo por operadores estabelecidos em estados terceiros", disse fonte do regulador ao jornal.