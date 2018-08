A família proprietária do imóvel em Lisboa em cujo anúncio se lia que o apartamento poderia ser apenas arrendado por "famílias tradicionais" recusa quaisquer acusações de discriminação e garante que é uma ressalva para evitar que o imóvel fosse utilizado para subarrendamentos.

Em declarações à SÁBADO, uma das proprietárias do dito imóvel - que preferiu não ser identificada - assegurou que, nos longos anos em que arrendou casas, nunca discriminou ninguém seja por que motivo for. "Não discriminamos ninguém, nem no arrendamento nem quando empregamos pessoas", disse, informando ainda que já por diversas vezes deram inclusivamente trabalho a emigrantes que ainda não haviam regularizado a sua situação legal no país. "Nunca discriminámos ninguém seja por que motivo que for; seja em função da etnia, sexo, género ou orientação sexual da pessoa."

Na passada quarta-feira, um artigo no Diário de Notícias dava conta de um anúncio a uma casa perto do centro de Lisboa em que se podia ler, nas condições impostas pelos senhorios, que só se aceitava o arrendamento por "família tradicional com ou sem filhos".

O Diário de Notícias contactou o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal que considerou haver discriminação em motivo da orientação sexual. Já Teresa Fragoso, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, afirmou que "a forma como está descrito também não perfaz ilícito de discriminação directa ou indirecta. A frase vem no seguimento de outra onde se lê que: 'Os senhorios não aceitam subarrendamento de qualquer espécie, partilha com estudantes ou trabalhadores'", acrescentando ainda: "Pode-se interpretar que o anúncio expressa preocupação dos senhorios em relação ao propósito do arrendamento. Não se pode inferir discriminação directa ou indirecta com base no sexo ou na orientação sexual".

A senhoria do prédio, em declarações à SÁBADO, afirma que o desejo de impedir que o seu apartamento seja utilizado para subarrendamento é o único motivo para especificar o requisito de ter de ser uma "família tradicional" a habitar no espaço. "Já tive muitas pessoas a pedirem-me para utilizar os nossos apartamentos para subarrendamento e nós não queremos que isso aconteça. Por isso, se se vier um casal sem filhos para arrendar uma casa de cinco assoalhadas desconfiamos logo das suas intenções e não arrendamos."

"A nossa família é completamente contra a especulação imobiliária. Os arrendamentos locais estão a destruir Lisboa e não queremos compactuar com isso", afirma a proprietária. "Nós colocamos todas as casas que temos no mercado do arrendamento e sentimos que, com esta publicação, estão a difamar o nosso nome e a fazer com que percamos dinheiro, pois tivemos de retirar o anúncio da Internet", acrescentou. Agora, quando se tenta aceder ao link original do anúncio aparece um texto que informa que o mesmo foi desactivado. "Vamos demorar muito mais tempo a alugar agora a casa, o que nos vai fazer perder dinheiro."

Ainda sobre o tema de discriminação, a proprietária reforçou: "Não discriminamos absolutamente ninguém no momento de arrendar. Mas temos de defender os nossos interesses e um dos nossos interesses é controlar a especulação imobiliária e o alojamento local em Lisboa". Há no entanto uma ressalva na altura de arrendar: "Não arrendo casas a figuras públicas. Se é uma figura pública recusamos arrendar porque diz-se no meio que são sempre pessoas que arranjam muitos problemas e ocorrem atrasos nas rendas. Faz parte da nossa postura não arrendar a figuras públicas e é só".