André Ventura reeleito presidente do Chega

Ventura voltou a receber a confiança dos militantes do Chega depois de ter ficado aquém dos objetivos a que se propôs nas Presidenciais. Foi reeleito com 97,3% dos votos. Não teve candidatura adversária.

André Ventura foi este sábado a votos depois de ter ficado aquém dos resultados que se tinha proposto nas Presidenciais - obrigar Marcelo a ir a uma segunda volta e ficar à frente de Ana Gomes - e foi reeleito com 97,3% dos votos. A eleição decorreu nos dezoito distritos do país e nas duas regiões autónomas.







No discurso de vitória, o presidente do Chega voltou a dizer ao PSD que "Se ainda tem esperança de ter um Governo de direita em Portugal, deve perceber que não vamos sair das nossas bandeiras". Rui Rio tinha dado como condição para fazer coligações com o partido de direita radical este teria de moderar o seu discurso. O Chega respondeu dizendo que o PSD tinha de endurecer o seu discurso para serem coligação.Agora, e sobre as eleições para a Câmara de Lisboa, Ventura vaticina que o partido social-democrata pelo qual concorreu à Câmara de Loures em 2017, vai "mostrar a fragilidade que esta direita tem e pensa que não tem", numa referência ao facto de PSD e CDS se terem juntado.