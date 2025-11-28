André Ventura e Gouveia e Melo "taco a taco" em sondagem para as presidenciais

O número de eleitores indecisos (22%) supera qualquer uma das intenções de voto dos candidatos.

André Ventura, com 18% das intenções de voto, e Gouveia e Melo, também com 18%, lideram uma sondagem para as eleições presidenciais publicada no semanário Expresso desta sexta-feira. A mesma sondagem apresenta ainda uma elevada percentagem de eleitores indecisos – 22%.

Mas mesmo na projeção a contar com a distribuição de indecisos, são estes dois candidatos aqueles que levam vantagem na primeira volta das votações: neste caso Gouveia e Melo fica à frente com 26% das intenções de voto e André Ventura com 25%.

Luís Marques Mendes surge na terceira posição, mas ainda dentro da margem de empate técnico com os candidatos que lideram as intenções de voto: tem 16% na sondagem normal e 23% nos resultados com distribuição de indecisos.

A sondagem foi feita pelo ICS/ISCTE, tendo por base inquéritos feitos até dia 17 de novembro, isto é, antes do início dos debates televisivos dos candidatos presidenciais, e apresenta uma margem de erro de 3,5%. Teve por base 807 entrevistas presenciais válidas.

Estes três candidatos já lideravam as intenções de voto dos portugueses no final de outubro, como revelou o barómetro da Intercampus para o CM, CMTV e Negócios.