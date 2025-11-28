Há um reincidente entre os bombeiros acusados de violarem jovem recruta no Fundão

'Xico da Serra' terá cometido crimes da mesma natureza em 2009, no mesmo quartel.
O Correio da Manhã conta esta sexta-feira que entre os bombeiros acusados de abusarem sexualmente de um jovem recruta no início de setembro encontra-se um, conhecido como 'Xico Serra', que já teria cometido crimes desta natureza em 2009, no mesmo quartel.
Onze bombeiros foram detidos no FundãoDR
Na ocasião foi expulso, mas entretanto acabou por ser readmitido.
Na terça-feira, recorde-se, onze bombeiros voluntários do Fundão, no distrito de Castelo Branco, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos de dois crimes de violação e um de coação sexual, alegadamente praticados durante uma "duvidosa praxe". Os arguidos foram posteriormente presentes a juiz e libertados.
