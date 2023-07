André Pestana saiu do MAS, com um comunicado divulgado na página do partido, no qual anuncia que se desvincula do partido que ajudou a fundar. "No momento atual, este já não é o espaço onde me sinto útil para lutar", escreveu o dirigente do STOP. O anúncio ajudou, contudo, a tornar pública uma guerra que se desenhava nos bastidores do partido desde 1 de julho e que tem como pano de fundo as movimentações para a criação de um novo partido, o Juntos Vamos Mudar, que está a ser organizado por membros das comissões de greve do STOP e divulgado junto de grupos de professores.