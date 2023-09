André Pestana alvo de queixa por abuso de confiança

Renata Cambra avançou com uma queixa contra André Pestana, Gil Garcia, Daniel Martins, João Pascoal e Flávio Ferreira, que acusa de se terem apropriado das redes do MAS e de não terem comunicado ao Tribunal Constitucional os resultados do Congresso no qual foi eleita porta-voz do partido.