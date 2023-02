Define-se como “apartidário”, mas metade dos dirigentes do STOP vieram do Movimento Alternativa Socialista (MAS). O peso do partido já provocou a primeira baixa na direção do sindicato.

As ligações do STOP à extrema-esquerda

Não é segredo para ninguém que há pontos de contacto entre o Movimento Alternativa Socialista (MAS), o partido que nasceu de uma fação dissidente da esquerda do BE, e o rebatizado Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), ambos fundados por André Pestana. Desde logo no repetido ataque aos "velhos sindicatos" e às suas "formas de lutas tradicionais", críticas que visam particularmente a Fenprof e o seu líder, Mário Nogueira. Um por se ter eternizado no cargo, a outra por representar "os mesmos sindicatos" que, no passado, "tantas vezes desiludiram" os professores ao terem assumido com o governo compromissos "lesivos".