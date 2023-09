Com a direção a ser disputada por duas fações, a vida interna do sindicato caiu na rua e André Pestana, acusado de não prestar contas, já reconheceu que a situação é "grave".

Depois de ter incendiado o Movimento Alternativa Socialista (MAS) com o anúncio da sua retirada, em julho, André Pestana pôs o STOP a ferro e fogo ao reassumir a coordenação. E se ainda há dois meses era acusado pelos seus camaradas da Comissão Nacional de "roubar o património" do MAS para "construir" um novo partido, agora é a direção do STOP a reclamar uma "auditoria externa às contas" e a entrega imediata aos "restantes" dirigentes de "toda a documentação contabilística" do sindicato.