Análise: Passos, o grande inominável

Lina Lopes, das mulheres sociais-democratas, foi a protagonista involuntária de um episódio único, no solitário, no congresso do PSD. Foi a primeira – e só ela até ao momento – a proferir duas palavras: "Passos Coelho." Referia-se de passagem à situação em que o PSD foi obrigado a vir em socorro do país em situação difícil. Bastou isso. Houve uns apupos na sala. A oradora a seguir lá referiu que o partido perdeu as eleições autárquicas que agora diz querer voltar a ganhar, mas não foi esta equipa, foi outra, quem as perdeu. Houve uns aplausos. Mais nada. Seguiu-se em frente, com o fantasma esconjurado. Parece pouco provável que mas algum distraído se atreva a repetir a menção.

Pedro Passos Coelho tornou-se uma espécie de tabu que ninguém quer lembrar, nem sequer mencionar. Montenegro e os montenegristas fizeram uma campanha interna em que tentaram não ser os herdeiros do passismo, cujo simples nome evoca os tempos da troika e a saída após uma derrota em autárquicas. Uma herança a não exibir. Rio, pelo contrário, esteve sempre do outro lado quando Passos governou e quando se tornou líder fê-lo precisamente em confronto com o passismo – que então ainda se assumia mais ou menos a medo como tal. O desfecho é pois lógico: internamente, o nome de Passos não interessa à posição nem à oposição. É só um incómodo. Não deixa de ser irónico: a maior parte dos observadores, e até alguns sociais-democratas longe de microfones, reconhecem a Passos um capital que um dia, se o vento ajudar, o poderá trazer de volta ao partido e à política, ainda que num outro papel. Já o partido que liderou até há pouco mais de três anos não tem sobre ele um discurso ou uma narrativa. Porque qualquer que ela seja incomoda sempre uma parte do partido: ou a que foi demasiado próxima, ou a que foi demasiado distante. Os partidos são pragmáticos: só se fala do que é útil, Passos não tem qualquer utilidade presente, nem sequer próxima a curto prazo. Só serve para dividir o que já está dividido. No entanto, é também ele a própria linha de divisão. Uma linha que agora se quer invisível. Resta-lhes o silêncio.