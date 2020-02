"Não tenha medo das novas caras, sei que não tem medo. Coloque-os na primeira linha do combate político. Abrace a diferença porque essa é a nossa maior riqueza", apelou Miguel Pinto Luz a Rui Rio. Colocou-se a ele próprio como "disponível para ajudar a derrotar o PS", se o líder assim quiser. "Estou no ativo". Mas deixou outro recado que foi bem acolhido – e até citado a seguir por José Silvano – pela direção de Rui Rio. Pediu aos senadores do partido que não fiquem na reserva tática: "Não podemos olhar com um olhar cínico para estas eleições" ficando de fora à espera de um mau resultado "para depois saírem da reserva senatorial para apontar o dedo aos outros".

Na realidade, Pinto Luz parece querer toda a gente no combate pelas autárquicas: quer senadores, e quer novas caras, na medida em que também disse que "não voltaremos a ser o maior partido autárquico com as mesmas caras do passado" e é preciso "escolher os melhores rostos", mesmo que novidade.

O tom foi conciliador, com elogios para Luís Montenegro, "que deu a cara por todos nós", para Rio, porque "os seus sucessos também serão os nossos, é o nosso presidente".

Voltou às ideias que levou à campanha, para assumir: "Fui derrotado. Temos de saber ganhar e perder", mas "a moção e as ideias que apresentei a partir de hoje não são minhas, são de quem as quiser usar para servir os portugueses." Nomeadamente, um novo contrato social e uma nova aposta nas questões ambientais, de forma a reconquistar os eleitores mais jovens que se foram afastando do PSD.