O tom foi de combate: “Nós não nos congratulamos com as vitórias do doutor António Costa.” A frase de Hugo Soares foi uma crítica bem direta a Rui Rio e ao discurso de ontem.O líder do partido afirmou no discurso inaugural que os dois principais partidos, PS e PSD, se reforçaram nas últimas legislativas. Nada disso, corrigiu hoje Hugo Soares, um dos mais destacados apoiantes de Luís Montenegro: “O PSD perdeu eleitores, o PSD perdeu deputados, o PSD perdeu as eleições. O PSD saiu reforçado onde?” Num discurso que pareceu começar de forma apaziguadora, cumprimentando o presidente do partido e desejando-lhe “as maiores felicidades”, o conteúdo foi afinal duro. Além de contestar o alegado reforço do PSD, Soares disse ainda que o PSD não e o PCP, para fazer de derrotas vitórias: “Em cada acto eleitoral não transformamos derrotas copiosas em vitórias eleitorais.” E, por isso mesmo, “não nos congratulamos com a vitória do dr. António Costa”, depois de recordar que o PS ganhou as eleições que não ganhara em 2015, teve mais votos e mais deputados. E sugeriu mesmo a Rio que “faça de António Costa o seu adversário”. Deixou ainda uma proposta concreta, em forma de desafio, que proponha ao PS uma nova reforma constitucional, com uma nova figura do provedor das novas gerações, com justiça geracional, com mais defesa do ambiente e bases para permitir a reforma do sistema político. E apostou: o PS não aceitará. Mas até aqui tudo bem. As reações e aplausos foram calmas. No momento em que disse que “Temos de deixar de ser socialistas de segunda” houve protestos e assobios na sala. E quando disse que está “de bem com a vida”, houve um “ahhh” irónico a ecoar pela sala.É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda. Avisou que quer apupos quer aplausos não o afetam, mas só foi aplaudido sem os ditos apupos em fundo quando terminou a dizer que nunca votará noutro partido.