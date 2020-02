Paulo Rangel defende referendo à eutanásia

Antes de apontar a mira à esquerda, Paulo Rangel começou por unir as facções dentro de portas. Disse a Rui Rio que podia "contar connosco" para o ver, "talvez mais tarde do que cedo", como primeiro-ministro de Portugal e aplaudiu Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, "candidatos dignos e relevantes no nosso processo eleitoral com quem podemos e devemos contar para que o partido volte a governar Portugal".

A partir daqui, começaram os ataques corrosivos a António Costa e ao governo socialista que "tem falhado sistematicamente" no combate à divida pública e à divida externa. Trazendo para o discurso a fábula de Pedro e do Lobo, Rangel acusou Costa de manobrismo: "sempre que o PSD apresenta uma medida diferente e diz que essa medida tem que ser aplicada responsavelmente, Costa tem medo e ameaça com a demissão", referiu aludindo ao debate da redução do IVA da eletricidade no parlamento.

O tom acusador continuou pelos "ministros invisíveis" do governo, naqueles que "ninguém sabe quem é porque ninguém vê", começando nos ministros do planeamento, do mar, da administração pública e da coesão, passando pela ministra da justiça que "só se vê raramente", e terminando na ministra da agricultura, alvo maior desta catadupa de acusações: "ninguém sabia quem era a ministra da agricultura a não ser esta semana quando teve o desplante de dizer que a epidemia do coronavírus era positiva para a economia portuguesa".

Sobre este ponto, Rangel deixou clara a convicção de que se as declarações tivessem sido proferidas por uma ministra ou ministro do PSD, "era obrigada a demitir-se no instante seguinte", arrancando um aplauso geral da plateia que de dedos em V no ar gritou "PSD, PSD, PSD". E nem a Procuradora Geral da República, Lucília Gago, ficou de fora deste elenco: "o que seria dito de um governo PSD se tivéssemos nomeado a PGR que está agora a tentar silenciar o Ministério Público?", atirou em jeito retórico em alusão à diretiva sobre a hierarquia do MP.

Paulo Rangel terminou deixando ainda uma nota a António Pinheiro Torres, que trouxe o debate da eutanásia para as propostas temáticas do 38º Congresso do PSD. Confessou que depois de ouvir a intervenção do ex-deputado na noite anterior, aquando da apresentação da moção "Eutanásia: cuidar e referendar", se "converteu" à ideia de que é preciso um referendo para a eutanásia: "não se pode tomar uma decisão essencial como esta nas costas dos portugueses, não pode ser um arranjo da Assembleia da República".

As últimas palavras do eurodeputado foram de convicção de que o PSD voltará a ser governo " a curto prazo" e com o atual líder como primeiro-ministro de Portugal: É com Rui Rio que vamos conseguir esse desígnio."