Luís Montenegro: “O que não posso é calar-me seja sob que pretexto for”

Luís Montenegro prometeu no seu discurso que não se pode calar, "seja sob que pretexto for", citando Sá Carneiro. Porém, antes, apelou à unidade e à paz entre o partido.

O discurso do ex-candidato à liderança foi marcado pelos protestos de parte do público, tendo terminado com metade da assistência de pé e a gritar PSD.

"Não podemos dizer uma coisa e fazer outra. Há demasiada crispação e agressividade, há demasiado fanatismo até e muitas vezes excessos. O partido precisa de tolerância, de respirar mais liberdade. Eu darei o meu contributo longe de cargos partidários e públicos, mas perto para ajudar o PSD, perto desta grande força que esta cá dentro, termino dizendo que o farei seguindo o exemplo de Sá Carneiro: O que não posso porque não tenho esse direito é calar me seja sob que pretexto for'."

Mesmo antes de falar Luís Montenegro, instalou-se o burburinho na sala. Sem olhar para Rio, o ex-candidato às eleições diretas do PSD subiu ao palco. "Falo-vos hoje na qualidade de delegado mas naturalmente, assumindo a responsabilidade de ter liderado pela primeira vez uma candidatura ao nosso partido numa eleição a duas voltas."

A Rui Rio e a Miguel Pinto Luz, Montenegro lançou um cumprimento de saudação. "Não vos vejo como adversários, vi-os sempre como companheiros e parceiros do combate politico salutar."

O discurso de Montenegro foi interrompido por alguns protestos de parte da assistência. Apelou ainda aos militantes "que participem mais, a que se motivem mais para a vida partidária e exijam mais dos dirigentes do partido".

"Creio que temos essa necessidade, independentemente de termos necessidade de abrir a sociedade e recrutar os mais dinâmicos e capazes. Seremos seguramente mais fortes se formos mais e formos mais mobilizados", apontou.

"Deve ser motivo de preocupação de todos, os cadernos eleitorais tão reduzidos e vermos que quem se inscreveu voluntariamente não quis ou não pode participar numa decisão tão importante" como a da escolha do líder social-democrata.

Entretanto, começaram os avisos a Rio. "Portugal precisa mais do que nunca de um PSD forte. A sociedade portuguesa está mais injusta e tem vindo a assistir ao aumento das desigualdades sociais."

"António Costa não tem rasgo, não tem coragem e não quer reformar as estruturas sociais e económicas do país. Portugal precisa de nós como oposição e alternativa para sermos voz dos q votaram em nos, mas também de quem não votou em ninguém e de quem votou na esquerda e está desiludido ou dececionado pela forma como o PS tem conduzido a governação. O PSD não é o partido da troika ou da austeridade: nós temos sido chamados para corrigir os erros da governação", defendeu o antigo líder parlamentar, arrancando um aplauso geral.

Afastando uma subida do PSD ao poder quando o PS "peque por esgotamento nas eleições ou Portugal seja atingido por uma crise", Montenegro frisou que o dever e objetivo "só pode ser ganhar pelo mérito das nossas ideias e fazê-lo o mais depressa possível".

"Se a geringonça ruir, o PSD não vai ser a tábua de salvação de António Costa", pediu Montenegro.

Entretanto, iniciaram-se os avisos de Mota Pinto, presidente da Mesa do Congresso, sobre a ultrapassagem do tempo. O próprio acabou apupado quando disse que Montenegro fora quem mais falou, depois do presidente.

"Se antes de 2023 o PS e Costa não assegurarem a estabilidade e governabilidade à esquerda, o único caminho é o de Costa se demitir", defendeu.