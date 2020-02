Rui Rio leu a lista da direção à Comissão Política Nacional. Entre os escolhidos, encontra-se Joaquim Sarmento, o chamado "Centeno" do PSD.

Antes de elencar os nomes, avisou: "Aqueles que hoje saem podem amanhã vir a entrar outra vez". Seria a mensagem dirigida a Elina Fraga, nome que tinha sido dado como certo para a saída?

À Comissão Política Nacional, Rui Rio chamou o deputado André Coelho Lima, o "ministro da Educação do PSD" David Justino, Isabel Meirelles – cuja saída foi indicada na imprensa –, a deputada Isaura Morais, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.

José Silvano mantém-se como secretário-geral do PSD, acompanhado por António Carvalho Martins (que já tinha sido eleito vogal no último Congresso), António Maló de Abreu, António Topa, Fátima Ramos, o "Centeno" do PSD Joaquim Sarmento, Luís Maurício, Manuel Teixeira, Paula Calado, Paula Cardoso e Ricardo Morgado.

O Conselho Nacional, o órgão máximo do PSD entre congressos, conta com Paulo Rangel à cabeça, seguido por Arlindo Cunha, António Proa, Paulo Ramalho e Vítor Martins.

Na Mesa do Congresso, mantém-se Paulo Mota Pinto na presidência, e entra José Manuel Bolieiro na vice-presidência. Isabel Cruz é a segunda vice. Como secretários, Rio chama Eduardo Teixeira, Álvaro Madureira, Isabel Matos e Nelson Fernandes.

O Conselho de Jurisdição Nacional, o tribunal do PSD, conta com Fernando Negrão no topo. Seguem-se Pedro Roseta, Paula Reis, João Dias Coelho e Nuno Correia.

Na Comissão Nacional de Auditoria e Finanças entram Fernando Sebastião, Rui Morais e Ester Amorim.