Ana Gomes condenada por difamar Mário Ferreira

A ex-eurodeputada Ana Gomes foi condenada por difamação agravada, esta sexta-feira. O tribunal deu como provado que a socialista difamou o empresário Mário Ferreira e terá de pagar uma multa de 2,800 euros e uma indemnização de oito mil euros.





A comentadora foi condenada por um tweet publicado em 2019, no qual acusava o dono do grupo Douro Azul e Media Capital de ser um "escroque" e um "criminoso fiscal". O julgamento começou em fevereiro de 2022. Na fase de instrução, o juiz deixou cair a expressão "criminoso fiscal", apesar de Ana Gomes garantir que não alteraria nada do que tinha escrito ou dito, segundo o jornal Público.Reagindo a um tweet do primeiro-ministro, António Costa, após participar no batismo do MS World Explorer (paquete construído nos ENVC por iniciativa do grupo Mystic Invest), a também ex-candidata presidencial Ana Gomes lamentou que o chefe do Governo tratasse como grande empresário um "notório escroque/criminoso fiscal", além de classificar a venda do ferryboat Atlântida como "uma vigarice".Ana Gomes foi condenada a uma multa de 140 dias, à taxa diária de 20 euros, o que significa que terá de pagar uma multa de 2.800 euros e ainda uma indemnização de oito mil euros por danos não patrimoniais, segundo o acórdão divulgado pelo Tribunal do Bolhão, no Porto.A ex-eurodeputada, à saída do tribunal, garantiu que irá recorrer da decisão. Ao longo do julgamento chegou a dizer estar na posse de documentos que comprovavam as suas declarações, mas que não as podia mostrar já que estavam sujeitos a segredo de justiça.O tweet não foi o único comentário que colocou Ana Gomes na cadeira do réu. No seu espaço de comentário na SIC Notícias, a socialista chegou a dizer que os negócios de Mário Ferreira eram "corruptos".