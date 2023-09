Uma semana depois do Kalorama, o Parque da Bela Vista continua parcialmente vedado ao público e com sinais de degradação. Os vereadores comunistas exigem esclarecimentos à Câmara de Lisboa.

A relva desapareceu e uma semana depois ainda há estruturas do Festival Kalorama no Parque da Bela Vista, que se encontra parcialmente vedado ao público. Os vereadores eleitos pelo PCP querem "esclarecimentos urgentes" de Carlos Moedas, a quem perguntam se há um plano de recuperação para aquele espaço verde e se vai recalcular as taxas exigidas aos organizadores do evento por estarem a ocupar o parque para lá do previsto e terem violado o protocolo feito com a Câmara de Lisboa.