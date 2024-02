Ana Gomes absolvida da acusação de difamação a Mário Ferreira

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS, foi absolvida pelo Tribunal da Relação do Porto, esta quinta-feira, no caso em que foi acusada de difamação agravada pelo proprietário do grupo Douro Azul e da Media Capital, Mário Ferreira.

O caso teve por base uma publicação da ex-candidata presidencial na rede social X (antigo Twitter), onde se dirigiu ao empresário como "escroque" e "criminoso fiscal".

"Acordam os juízes desta Segunda Secção Criminal do Tribunal da Relação do Porto em conceder provimento ao recurso e consequentemente, revogando a sentença recorrida, absolver a arguida do crime de difamação agravado, do pedido de indemnização civil e das custas pelas quais vem condenada", refere o acórdão da decisão, citado pelo Observador.

A própria Ana Gomes partilhou a decisão do caso na rede social X. "Fui ABSOLVIDA pelo Tribunal da Relação do Porto. No 3o processo que me moveu Mário Ferreira. Tinha sido condenada por aqui o dizer "escroque", tendo escrito "notório escroque/criminoso fiscal". Que faria eu sem o extraordinário apoio do meu advogado Francisco Teixeira da Mota?".

Ana Gomes ainda menciona o 4º processo que já se encontra em julgamento, marcado para o final deste mês.

O 4o processo que me move Mário Ferreira já está em julgamento. Também no Porto. Próxima sessão no final deste mês. Não é só sobre barcos, mas sobre aviões: um jacto privado comprado com o lucro do navio “Atlântida”… — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) February 1, 2024