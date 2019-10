Ana Catarina Mendes coloca mais cinco mulheres na direção da bancada do PS

A única candidata à liderança do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes , apresentou esta sexta-feira uma lista para a direção da bancada socialista com cinco mulheres em 12 vice-presidências, entre as quais a ex-ministra Constança Urbano de Sousa.Além de Constança Urbano de Sousa, a lista de vice-presidências de Ana Catarina Mendes, que será hoje votada pelos deputados do PS , tem os nomes de Hortense Martins (Castelo Branco), da líder da JS, Maria Begonha, Marina Gonçalves e a continuidade de Lara Martinho (Açores).Segundo fonte socialista, "a percentagem de mulheres na direção da bancada será de 46%, o que acrescerá ao facto de Ana Catarina Mendes ser a primeira mulher presidente do Grupo Parlamentar do PS".Em relação à equipa da anterior legislatura liderada por Carlos César, além do caso de Lara Martinho, Ana Catarina Mendes optou por manter em vice-presidências Carlos Pereira (Madeira), João Paulo Correia (Porto) e Pedro Delgado Alves (Lisboa).Na direção vai também figurar o futuro secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, assim como sobem a vice-presidências membros do Secretariado Nacional deste partido como Porfírio Silva e Hugo Pires.O cabeça de lista do PS pelo círculo de Portalegre, Luís Testa, será outro dos vice-presidentes da bancada socialista."Ana Catarina Mendes procurou apresentar diversidade regional na sua lista para a direção do Grupo Parlamentar do PS, figurando nela deputados eleitos por círculos do interior do país, bem como das regiões autónomas da Madeira e dos Açores", referiu à agência Lusa fonte socialista.