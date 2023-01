Marina Gonçalves: de girl de Caminha a ministra

Currículo: filha de um socialista local, próxima de dois políticos de Caminha, o ex e o atual presidente da câmara, ex-JS e percurso nos gabinetes.

Não há na história do PS muitos militantes que tenham conseguido uma ascensão tão fulgurante como a de Marina Gonçalves, 34 anos, de Seixas do Minho. Logo em setembro de 2020 e longe de prever que o melhor ainda estava para vir, o assombro fê-la desabafar que "não esperava" que Pedro Nuno Santos lhe confiasse a Secretaria de Estado da Habitação. Desde que este amigo e confesso mentor a recrutou para adjunta, passaram-se apenas 7 anos até chegar a ministra. Uma curta carreira em que toda a experiência profissional é feita ao serviço do PS, excetuando um périplo fugaz pela advocacia.